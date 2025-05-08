Опубликован новый топ самых богатых казахстанских бизнесменов

Казахстанский Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых предпринимателей страны. На первом месте по-прежнему Вячеслав Ким, зато Тимур Турлов переместился с 5 места на 3.

Среди миллиардеров больше всего за год прибавил в весе Тимур Турлов, нарастив свое состояние на 2,6 млрд долларов - стоимость его активов увеличилась с прошлогодних 3,3 млрд долларов до нынешних 5,8 млрд долларов.

"Что является абсолютным рекордом годового роста за все время существования нашего рейтинга и закономерно изменило место Турлова в лидерской группе - теперь он не пятый, а второй в казахстанском списке", - отмечается в публикации.

Турлов - председатель правления Freedom Holding Corp., председатель совета директоров АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Insurance и Freedom Finance Life.

Тимур Турлов. Фото: t.me/KZgovernment

На первом месте по-прежнему Вячеслав Ким, его состояние тоже увеличилось довольно значительно - на 1,3 млрд долларов, с 5,8 млрд долларов до 7,1 млрд долларов.

Основу его состояния составляет доля в АО "Kaspi.kz". Также владеет АО "Алсеко", через которое имеет долю в ТОО "Астана-ЕРЦ", доли в ТОО "ELTOP Soft" и ТОО "ПОЗИТИВ Инвест". В феврале стало известно, что Вячеслав Ким подал заявку в АРРФР для получения разрешения финансового регулятора на приобретение 97,5 % акций АО "Jusan Bank" у Галимжана Есенова.

Вячеслав Ким. Фото: olympic.kz

Третье место: Владимир Ким с состоянием в 5 700 000 000 долларов. За год состояние Владимира Кима увеличилось на 2,1 млрд долларов, с 3,6 млрд долларов до 5,7 млрд долларов.

Ким владеет 63,5 % KAZ Minerals Ltd. В Казахстане группа ведет деятельность на двух рудниках открытого типа - Актогай и Бозшаколь - и на группе подземных рудников, объединенных в одну производственную площадку "Восточный регион". В Kazakhmys Holding Limited ему принадлежит 70 %. Также бизнесмен владеет 89,79 % АО "Банк RBK".

Владимир Ким. Фото: kazakhmys.kz

Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева разделили четвертое-пятое места, каждый с состоянием в 5 300 000 000 долларов. За год состояние Тимура Кулибаева увеличилось на 300 млн долларов, аналогично и состояние Динары Кулибаевой увеличилось на 300 млн долларов.

Кулибаев - владелец АО "Joint Resources", в структуру которого входят АО "Каспий нефть", АО "Кристалл Менеджмент", ТОО "Premier Development Company" и другие. В бизнес-структуры Кулибаевых также входит ТОО "Mercury Properties", занимающееся арендой и управлением коммерческой недвижимостью общей площадью более 1 млн кв. м.

Тимур Кулибаев: Wikipedia

Супруги Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" владеют 69,77 % акций Halyk Bank (АО "Народный Банк Казахстана") на 1 апреля 2025-го.

С февраля этого года Динара Кулибаева более не является владельцем Казахстанско-Британского технического университета. Вуз был национализирован и передан Компании по управлению возвращенными активами (КУВА). До этого Динара Кулибаева владела им через свой ОФ NNEF (бывший Фонд образования Нурсултана Назарбаева), где была единственным учредителем.

Динара Кулибаева. Фото: foundation.kz

Шестое место: Булат Утемуратов с состоянием в 3 700 000 000 долларов. Его состояние тоже выросло - с 2,7 млрд долларов в прошлом году до 3,7 млрд в текущем долларов.

Бизнесмен контролирует 90,91 % АО "ForteBank" на 1 апреля этого года, владеет 25 % в ТОО "КаР-Тел" (оператор связи "Билайн" в Казахстане), 65 % в золотодобывающей RG Gold, отелями Ritz-Carlton в Астане и Вене, The Carlton в Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, девелоперской Global Development.

В декабре 2024 года князь Альбер II открыл новый район Mareterra (Anse du Portier) в Монако размером 6 га, отвоеванных у моря. Утемуратов стал одним из девяти инвесторов, привлеченных в проект Anse du Portier. Проект, запущенный в 2015 году, планируется завершить в 2025-м. Его стоимость в разных источниках оценивается от 2 до 3 млрд евро.

Также миллиардеру принадлежит НАО "Университет Нархоз (Narxoz University)", частный Фонд Булата Утемуратова (бывший благотворительный фонд Булата Утемуратова "Асыл Мирас"), через который он имеет доли в НАО "Haileybury Astana School" и НАО "Haileybury Almaty".

Булат Утемуратов. Фото: bulatutemuratov.kz

Седьмое место: семья Ибрагимовых с состоянием в 2 060 000 000 долларов.

Мукадасхан Ибрагимова, вдова со­основателя ERG Алиджана Ибрагимова, и ее сыновья Достан, Даврон, Шухрат и Фурхат владеют 20,7 % Eurasian Resources Group. Семью в группе ERG представляет 39-летний Шухрат Ибрагимов, который занимает кресло председателя совета директоров и правления группы.

В структуру группы в Казахстане входят АО "ТНК "Казхром", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное предприятие", АО "Алюминий Казахстана", АО "Казахстанский электролизный завод", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и другие.

Ибрагимовы также владеют третью АО "Евразийская финансовая компания" (Евразийский банк и страховая компания "Евразия"), АО "Евразийская промышленная компания" и ТОО "Евразийская производственная компания". В Казахстане братья Ибрагимовы владеют компаниями ТОО "Laggar group", ТОО "DaLaNi Group", ТОО "Eurasian Space Ventures", ТОО "CTK Sokol".

В сентябре 2024 года стало известно, что Шухрат Ибрагимов и Кенес Ракишев (№ 23 рейтинга) стали совладельцами АО "Шубарколь Премиум", занимающегося добычей каменного угля в Карагандинской области. Кроме того, Шухрат Ибрагимов в начале 2023 года стал мажоритарным владельцем люксового курорта, расположенного на юге острова Сардиния в Италии, - Forte Village, состоящего из восьми отелей и 13 вилл.

Шухрат Ибрагимов. Фото: erg.kz

Восьмое место: Нурлан Смагулов с состоянием в 990 000 000 долларов.

Нурлан Смагулов - основатель и владелец Astana Group, включающей в себя компанию "Астана Моторс" (дилерская сеть, два завода по производству легкового и коммерческого транспорта, технопарк по производству автокомпонентов), сеть ТРЦ MEGA (MEGA Alma-Ata, MEGA Park в Алматы, MEGA Silk Way в Астане) и экосистему MyCar по продаже авто с сетью автоцентров.

Также в 2025 году ожидается запуск автосборочного мультибрендового завода производственной мощностью до 90 тыс. автомобилей и открытие Almaty Museum of Arts - музея современного искусства.

Нурлан Смагулов. Фото: astana.group

Девятое место: семья Сарсеновых с состоянием в 980 000 000 долларов.

Семье Сарсеновых принадлежат АО "Нурбанк", страховая компания "Виктория", сеть АЗС Helios, доля в золотодобывающем АО "AltynEx Company". Кроме того, члены семьи владеют хлебобараночным комбинатом "Аксай", ТОО "Производственное объединение "Кокше-Цемент", металлургической компанией ТОО "Кастинг", ТОО "Oil Real Estate" (в состав которого входят пятизвездочный отель Caspian Riviera в Актау и ряд ТРЦ в Алматы, Астане, Атырау и Актау), ТОО "Компания Нефтехим LTD" (производство полипропилена), торговым ТОО "Caspian Food", ТОО "Techno Trading Ltd", ТОО "Текелийский горно-перерабатывающий комплекс" и ТОО "Vita Bottlers Казахстан".

Эльдар Сарсенов. Фото: nurbank.kz

Десятое место: Айдын Рахимбаев с состоянием в 967 000 000 долларов.

Айдын Рахимбаев - мажоритарный акционер и председатель совета директоров строительного холдинга BI Group, в структуру которого входят BI Construction&Engineering, BI Development и BI Education. В прошлом году компания начала работать на рынках США и ОАЭ.

Айдын Рахимбаев. Фото: facebook.com/rakhimbaev

Также отмечается, что в прошлом году список самых богатых казахстанских бизнесменов расширился с топ-50 до топ-75, и уже в этом году заметная часть прошлогодних участников рейтинга его покинула, не сумев обойти по размеру капитала новичков.

При этом один из новичков - известный в стране бизнесмен Андрей Лаврентьев оказался сразу на 12-м месте, так как в этом году изданию удалось получить некоторую информацию из финансового отчета Mittal Steel, которому "Кармет" продолжает выплачивать долги, что позволило провести более или менее адекватную оценку актива.

Основатель компании "Казахстрой" Нурлан Артыкбаев (44 место, 228 000 000 долларов) только в январе текущего года купил 9,9% "Казахтелекома", что также позволило провести объективную оценку его состояния.

Не менее известный Турсенгали Алагузов (61 место, 130 000 000 долларов) только в прошлом году официально вернул себе контроль над своей компанией Galanz Bottlers, а в феврале этого года купил активы бывшей корпорации "Цесна".

Рыночные сделки провели за время, прошедшее с прошлого рейтинга, основатель ABR Аскар Байтасов (67 место, 110 000 000 долларов) и знаменитый боксер, а позже бизнесмен в сфере нефтедобычи Серик Конакбаев (73 место, 93 000 000 долларов)

Также среди новичков списка - Эршат Салимов (65 место, 115 000 000 долларов), который занимается бизнесом в сфере электроэнергетики совместно с прошлогодним новичком рейтинга Владимиром Сидельковским, и основатель сети лабораторий "Олимп" Ерлан Сулейменов (75 место, 90 000 000 долларов).

"Средний возраст участников слегка уменьшился - до 55 лет с прошлогодних 56, среднее состояние выросло с 622 млн долларов до 767 млн долларов, совокупный капитал казахстанских участников рейтинга вырос с 46,6 млрд долларов до 57,5 млрд долларов", - отмечается в материале.

С полным списком 75 богатейших бизнесменов Казахстана можно ознакомиться на сайте Forbes.kz.

Напомним, ранее в начале апреля журнал Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей планеты, в который вошли и шесть казахстанцев. Пятеро из них оказались богаче президента США Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что число долларовых миллиардеров в России обновило рекорд - оно выросло сразу на 20 человек, а совокупное состояние российских миллиардеров достигло 580 млрд долларов. В прошлом году этот показатель составлял 537 млрд долларов.

А сколько казахстанских миллиардеров вошли в список богатейших людей планеты в прошлом году, читайте здесь.