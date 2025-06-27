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    Израиль нанес авиаудар по Ливану

    Опубликовано:

    Удар Израиля по Ливану
    Удар Израиля по Ливану. Фото: x.com/hrsx_tory

    Сегодня, 27 июня, стало известно, что израильские истребители нанесли удары по подземному объекту "Хезболлы" на юге Ливана, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту, который "Хезболла" использовала для управления огнем и обороной в районе хребта Бофорт на юге Ливана.

    "Этот объект является частью важного подземного проекта, который был полностью выведен из эксплуатации после ударов Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля заранее выявила попытки восстановления, предпринятые "Хезболлой", и нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры в этом районе.

    Наличие этого объекта и попытки его восстановления представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

    Армия обороны Израиля не допустит попыток "Хезболлы" действовать на этом объекте и продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу государству Израиль", - говорится в сообщении.

    Добавим, в соцсети Х появляются фото и видео с места событий.

    Напомним, ранее, 24 июня, вскоре после заявления о достигнутом соглашении по прекращению огня между Израилем и Ираном, страны его нарушили - по заявлению ЦАХАЛ, первым атаковал Иран, следом стало известно об атаке Израиля.

    Позже Армия Израиля заявила, что военная кампания против Ирана не завершена.

    "Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончена. Мы вступаем в новый этап, основанный на достижениях текущего. Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад, и то же самое касается его ракетной программы", - заявил начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир и отметил, что "теперь фокус смещается обратно в Газу".

    Добавим также, Трамп призвал прекратить дело против Нетаньяху, назвав его великим героем, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем.

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