Трамп призвал прекратить дело против Нетаньяху
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал немедленно прекратить дело против премьера Израиля - политика вызвали в суд по делу о коррупции, передает NUR.KZ.
Трамп рассказал, как они вместе с Нетаньяху противостояли Ирану.
"Мы боролись, в буквальном смысле, за выживание Израиля, и в истории Израиля нет никого, кто боролся бы сильнее или компетентнее, чем Биби Нетаньяху. Несмотря на все это, я только что узнал, что Биби вызван в суд в понедельник для продолжения этого затянувшегося дела", - написал он.
Глава Белого дома заявил, что это первый случай, когда действующий премьер-министр Израиля оказался под судом. Он считает это дело политически мотивированным.
"Для меня немыслима такая "охота на ведьм" в отношении человека, который так много дал. Он заслуживает гораздо большего, чем это, и государство Израиль тоже. Суд над Биби Нетаньяху должен быть отменен, причем немедленно, или помилован великий герой, который так много сделал для государства", - отметил он.
Отметим, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил президента США Дональда Трампа за удары по иранским ядерным объектам.
"Русская служба Би-Би-Си" недавно сообщало, что в Израиле обострилось политическое противостояние, которое, независимо от результата, уже вошло в историю: глава Общей службы безопасности "Шин-бет" (ШАБАК) Ронен Бар дает в суде показания против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Впервые в истории Израиля спецслужбы выдвигают масштабные обвинения в адрес действующего главы государства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2259474-tramp-prizval-prekratit-delo-protiv-netanyahu/
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