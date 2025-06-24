Чиновника приговорили к смертной казни за взятки в Китае

Суд в Китае приговорил чиновника к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года. Сообщается, что обвиняемый незаконно получил более 15 млн долларов.

Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хунань Дай Даоцзиня к смертной казни за взяточничество, передает Центральное телевидение Китая - перевод приводят "РИА Новости".

Приговор был оглашен во вторник в народном суде средней ступени города Чжухай провинции Гуандун.

"Обвиняемый Дай Даоцзинь был приговорен к смертной казни за взяточничестве с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, незаконно полученное чиновником имущество и доходы от него должны быть переданы в государственную казну, а в случае недостатка подлежат дальнейшему взысканию.

Как отмечает телеканал, суд установил, что Дай Даоцзинь использовал служебное положение на различных должностях в корыстных целях, напрямую или через своих родственников "незаконно принял финансовые и материальные ценности на общую сумму более 107 миллионов юаней (около 14,9 миллионов долларов - прим. ред.)".

После ухода в отставку Дай Даоцзинь, используя бывшие связи, незаконно получил еще ценностей на сумму 3,66 миллиона юаней (около 510 тысяч долларов).

Авторы статьи напоминают, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости.

Также отмечается, что в КНР не является редкостью, когда суд выносит смертный приговор по коррупционным преступлениям с отсрочкой исполнения на два года. После истечения двухлетнего срока смертный приговор может заменяться на пожизненное заключение без возможности смягчения наказания или выхода по УДО.

Напомним, в мае этого года алкоголь, сигареты и изысканные блюда запретили чиновникам в Китае.

Что касается смертной казни, два года назад бывший замглавы министерства общественной безопасности Китая Сунь Лицзюнь был приговорен к смертной казни за взяточничество, манипуляции на фондовом рынке и незаконное хранение оружия.

Также экс-министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа тоже приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года за получение взяток, сокрытие улик тяжких преступлений, совершенных, предположительно, его младшим братом.

А в прошлом году в Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию. В результате пожара, устроенного им 18 июля 2019 года, погибли 36 человек.

Также суд в Ираке приговорил вдову лидера ИГ аль-Багдади к смертной казни. Она была арестована в 2018 году в Турции, где жила под чужим именем. В феврале 2024-го ее экстрадировали в Ирак, где в отношении нее началось расследование по обвинению в преступлениях, связанных с терроризмом.