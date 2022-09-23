Второго экс-чиновника за неделю приговорили к смертной казни в Китае

Флаг Китая. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бывший замглавы министерства общественной безопасности Китая Сунь Лицзюнь был приговорен к смертной казни за взяточничество, манипуляции на фондовом рынке и незаконное хранение оружия, передает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Сунь Лицзюня также пожизненно лишат всех политических прав. Все его имущество будет конфисковано.

"Подсудимый Сунь Лицзюнь приговорен к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года, а также пожизненно лишен всех политических прав", - сказано в сообщении Народного суда средней ступени города Чанчунь китайской провинции Цзилинь.

Через два года смертная казнь подсудимому может быть заменена на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, или же последует смягчение наказания.

Недавно экс-министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа тоже приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года за получение взяток, сокрытие улик тяжких преступлений, совершенных, предположительно, его младшим братом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989286-vtorogo-eks-chinovnika-za-nedelyu-prigovorili-k-smertnoy-kazni-v-kitae/