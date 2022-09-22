Экс-министра юстиции в Китае приговорили к смертной казни

Суд. Иллюстративное фото: Pixabay

Занимавшего должность министра юстиции и замглавы министерства общественной безопасности Китая Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни, передает РБК со ссылкой на National Business Daily (NBD).

Фу Чжэнхуа в период с 2005 по 2021 год получал взятки, используя свое служебное положение. В общей сложности их сумма составила 16,5 млн долларов. Он также покровительствовал отдельным лицам в ведении бизнеса и скрывал улики тяжких преступлений, предположительно совершенных его младшим братом Фу Вэйхуа.

Экс-чиновник признал свою вину. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года. Это означает, что если Фу Чжэнхуа не совершит еще одно умышленное преступление, смертная казнь будет заменена пожизненным заключением. В некоторых случаях пожизненный срок заменяют тюремным заключением на 15-20 лет.

За всю карьеру Фу Чжэнхуа вначале занимал пост главы Управления общественной безопасности Пекина. С 2013 по 2018 год был замминистра по общественной безопасности КНР.

Должность министра юстиции Китая он занимал с 2018 по 2020 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989106-eks-ministra-yustitsii-v-kitae-prigovorili-k-smertnoy-kazni/