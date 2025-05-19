Алкоголь, сигареты и изысканные блюда запретили чиновникам в Китае

В Китае принято новое постановление для борьбы с расточительством, согласно которому местным чиновникам запрещают изысканные блюда, сигареты и алкоголь в рабочее время.

На официальном сайте правительства Китая опубликовано новое постановление, текст которого приводят издания.

Как пишет РБК, центральный комитет Компартии и госсовет Китая выпустили данное постановление для экономии расходов и борьбе с расточительством, которое, в частности, предполагает ряд запретов для чиновников.

Отмечается, что государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов. Всего документ содержит 63 статьи и предполагает внедрение системы контроля за расходованием средств.

Так, например, одна из статей запрещает чиновникам "дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры" сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом.

"Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга", - говорится в документе.

В переводе постановления агентством РИА Новости указано, что новые правила также подробно регламентируют поведение государственных и партийных работников в отношении зарубежных командировок. В частности, чиновниками строго запретили организацию командировок без четкого содержания и цели, а также любые формы "замаскированного туризма".

"Во время рабочих обедов не должны подаваться изысканные блюда, не должны предоставляться сигареты, не должен подаваться алкоголь", - говорится в одном из пунктов.

Как пишут "Известия", теперь партийные и правительственные органы должны усилить борьбу с пищевыми отходами в государственных столовых. Вдобавок должно быть "оптимизировано" использование мебели в офисе для экономии средств. Макулатуру и отходы электротехнической и электронной продукции необходимо обязательно перерабатывать.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что казахстанских чиновников будут наказывать за проступки на предыдущей должности.

В ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев внес изменения в свои указы о мерах по улучшению работы государственного аппарата. Теперь за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Казахстана на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание.

В этом году в мажилисе рассматривают изменения в законодательство о противодействии коррупции, в том числе введение публичного реестра коррупционеров. Сделать это предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

А летом прошлого года в Казахстане одобрили закон, которым чиновникам запрещается делать ставки.