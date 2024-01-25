В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию

Мужчину, который поджег аниме-студию в японском Киото, приговорили к смертной казни. В результате пожара, устроенного им 18 июля 2019 года, погибли 36 человек.

Этот инцидент, один из самых смертоносных в Японии за последние десятилетия, унес жизни в основном молодых художников и потряс мир аниме.

45-летний Синдзи Аоба признал себя виновным в нападении, но его адвокаты добивались более мягкого приговора, ссылаясь на его невменяемость.

Судьи не согласились с этим, постановив, что Аоба отдавал отчет своим действиям.

"Мной установлено, что обвиняемый не был психически невменяемым на момент совершения преступления", — заявил главный судья в четверг в окружном суде Киото.

"Смерть 36 человек — трагедия чрезвычайного масштаба. Страх и боль погибших неописуемы", — сказал он, согласно сообщениям NHK.

Многие сотрудники аниме-студии погибли, оказавшись в ловушке на верхних этажах здания во время пожара.

Прокуратура потребовала смертной казни, заявив, что у Аобы был умысел напасть на студию, поскольку он считал, что она украла его работу. Аоба обвинял Kyoto Animation в плагиате и краже своего романа, который он прислал для участия в конкурсе.

Согласно показаниям очевидцев, в июле 2019 года он ворвался в студию во время рабочего дня, разлил бензин по первому этажу здания и поджег его, неоднократно выкрикивая: "Умрите!".

В сентябре 2023 года, признавая свою вину в суде, Аоба сказал, что не думал, что в здании окажется так много людей.

"Я чувствовал, что у меня не было другого выбора, кроме как сделать то, что я сделал", — сказал он тогда.

При этом Аоба заявил, что раскаивается и чувствует свою вину.

Сам Аоба при пожаре получил ожоги более 90% тела и был заключен под стражу только после того, как оправился от операций.

В Японии сохраняется смертная казнь за наиболее тяжкие преступления, такие как массовые убийства. Казнь осуществляют через повешение.

Студия KyoAni в Киото известна производством фильмов и графических романов, которые высоко ценятся критиками. Среди них — K-On! и "Меланхолия Харухи Судзумии".