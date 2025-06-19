Работу Telegram временно запретили в Малайзии

Суд в Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram из-за двух каналов - был подан соответствующий иск комиссии по коммуникациям и мультимедиа, передает местное издание Bernama.

Регулятор связи Малайзии подал гражданский иск из-за двух Telegram-каналов, где, как пожаловались в ведомстве, распространялся контент, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок.

Каналы были признаны нарушителями закона о коммуникациях и мультимедиа.

Высокий суд Малайзии выдал временный судебный запрет, чтобы остановить распространение вредного контента и предотвратить повторную публикацию аналогичных материалов.

Отмечается, что это первое подобное действие, предпринятое против поставщика платформы социальных сетей. Издание пишет, что такой шаг последовал за серьезным нежеланием Telegram решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось.

Тем не менее Telegram будет предоставлена ​​надлежащая возможность представить свою защиту.

Стоит отметить, что в Казахстане блокируют опасные Telegram-каналы. Например, октябре 2024 года сообщалось, что в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.

А в ноябре прошлого года транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях.

Также прокуратурой Шымкента выявлена незаконная пропаганда наркотиков - заблокированы 18 таких опасных каналов в соцсетях.

Мы также писали, что в Карагандинской области обнаружены и подвергнуты блокировке более 7 тысяч рекламных сайтов с информацией о наркотиках. Возбуждено 55 уголовных дел за размещение рекламы наркотиков, из которых 33 - в рамках проекта. Заблокированы 174 ссылки в социальных сетях с противоправным контентом и призывами, включая 98 Telegram-каналов.