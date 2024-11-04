18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте

В Шымкенте заблокировали 18 Telegram-каналов, созданных с целью рекламы и продажи наркотических и психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Шымкента выявлена незаконная пропаганда наркотиков.

"В рамках исполнения поручения генерального прокурора Республики Казахстан сотрудниками прокуратуры города в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории города", - пояснили в прокуратуре города.

В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" были заблокированы 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков.

"Прокуратурой города работы в данном направлении ведутся на постоянной основе", - подчеркнули в надзорном органе.

Ранее стало известно, что афишу концерта популярной группы с QR-кодом продажи наркотиков расклеивали на территории Алматы. По делу задержаны трое человек, в том числе супружеская пара. Их взяли под стражу.

Также в Алматы задержали двух человек по подозрению в распространении рекламы наркотиков. Полицейские изъяли более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в Telegram-канал реализации наркотических средств.