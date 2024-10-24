Telegram-каналы, через которые продавали наркотики, заблокировали в Алматы

В Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт надзорного органа.

Прокуратура Алматы заблокировала 16 Telegram-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические и психотропные вещества.

В ходе проверки выявлено, что участникам, помимо возможности покупки запрещенных веществ, предлагали работу закладчика.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 УК РК (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров), дело передано для дальнейшего расследования в полицию.

Согласно части 1 статьи 299-1 УК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Недавно в одной из логистических компаний Алматы в посылке из-за рубежа обнаружили гашишное масло и психотропное вещество.

Также на днях в южной столице ликвидировали сразу две нарколаборатории. Одна из них располагалась в частном секторе Жетысуского района, при обыске второй нашли 15 кг готового мефедрона.