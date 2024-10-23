Более 7 тысяч сайтов заблокировали в Карагандинской области

В Карагандинской области обсудили меры борьбы с наркобизнесом на заседании Координационного совета. В регионе реализуется проект противодействия наркопреступлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор Карагандинской области Бауыржан Мырзакеров провел заседание Координационного совета по борьбе с наркобизнесом. В рамках заседания обсуждены результаты и новые меры борьбы с наркопреступлениями в регионе.

Прокуратура реализует проект "Нашақорлыққа жол жоқ", направленный на противодействие наркобизнесу. Создана межведомственная группа.

В результате обнаружены и подвергнуты блокировке более 7 тысяч рекламных сайтов с информацией о наркотиках. Приняты меры по закрашиванию уличных рекламных надписей и граффити, использовавшихся для связи с закладчиками.

Возбуждено 55 уголовных дел за размещение рекламы наркотиков, из которых 33 - в рамках проекта. Заблокированы 174 ссылки в социальных сетях с противоправным контентом и призывами, включая 98 Telegram-каналов.

В сельской местности ведется активная работа по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли. За время проекта уничтожено более 200 кустов конопли в Осакаровском, Нуринском и Каркаралинском районах.

Для информирования и вовлечения молодежи в профилактическую работу прокуратура организовала онлайн-трансляции судебных заседаний для студентов.

По итогам заседания были утверждены дополнительные меры по усилению борьбы с наркобизнесом и профилактике наркомании.

Ранее сотрудники отделения местной полицейской службы УП Павлодара вместе с волонтерами Центра развития молодежных инициатив, а также "Жастар рухы" взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков. Также в ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ.

В Алматы также приняли эстафету и вышли на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. В результате более пяти тысяч граффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.