Свыше 80 опасных Telegram-каналов заблокировали в Казахстане

Транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главной транспортной прокуратурой продолжается работа по повышению эффективности деятельности силовых органов по борьбе с наркобизнесом, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков на территории страны. В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" заблокировано более 80-ти таких каналов", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента.