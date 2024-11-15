Свыше 80 опасных Telegram-каналов заблокировали в Казахстане
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Транспортная прокуратура Казахстана обеспечила блокировку более 80 наркоканалов в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Главной транспортной прокуратурой продолжается работа по повышению эффективности деятельности силовых органов по борьбе с наркобизнесом, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлены Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков на территории страны. В результате посредством информационной системы "Кибернадзор" заблокировано более 80-ти таких каналов", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
Отмечается, что органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187839-svyshe-80-opasnyh-telegram-kanalov-zablokirovali-v-kazahstane/