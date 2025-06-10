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Стрельба в школе в Австрии: число погибших выросло до 11

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Қазақ тілінде оқу
Полицейский у школы в Граце
Полицейский у школы в Граце. Фото: Erwin Scheriau / APA / AFP via Getty Images

В одной из школ в Австрии в городе Грац сегодня утром произошла стрельба, сообщалось о 8 погибших - теперь стало известно, что число жертв выросло до 11.

Об этом сообщил портал австрийского телеканала AUF1 - перевод приводят "РИА Новости".

"Как эксклюзивно рассказала AUF1 16-летняя школьница, число погибших возросло до одиннадцати, об этом сообщил ей работник скорой помощи. Тяжелораненых доставляют в соседние больницы на спасательном вертолете. По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств", - сообщил портал.

Добавим, мы писали ранее, что после стрельбы сегодня утром в школе в австрийском Граце была подтверждена гибель восьми человек. Местные СМИ сообщали, что стрелком мог быть ученик данной школы, и что он покончил с собой после совершенного преступления.

Напомним о подобных трагедиях в прошлом году. Так, в апреле в финском городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения скончался ребенок.

В мае прошлого года стрельба произошла прямо во время школьного выпускного в Кейп-Джирардо (штат Миссури). Пострадали два человека, один из них нуждался в медицинской помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253966-strelba-v-shkole-v-avstrii-chislo-pogibshih-vyroslo-do-11/