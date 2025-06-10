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Эзотерика

Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Австрии

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Экстренные службы на месте преступления
Экстренные службы на месте преступления в Граце. Фото: ERWIN SCHERIAU/APA/AFP via Getty Images

В одной из школ в Австрии в городе Грац сегодня утром произошла стрельба, сообщается о восьми погибших, пишет местное издание Kronen Zeitung.

По данным полиции, операция началась около 10 утра (по местному времени). По данным полиции, в школе были слышны выстрелы. После этого была поднята тревога.

Подтверждена гибель восьми человек, пишет издание.

По предварительным данным, стрелок тоже погиб.

Полиция земли Штирия в соцсети Х сообщает о том, что операция все еще продолжается. Задействован полицейский вертолет.

Также стражи порядка заявили, что была проведена эвакуация.

Издание Kurier пишет, что стрелком мог быть ученик данной школы. Сообщается, что он покончил с собой после совершенного преступления.

По информации издания, экстренные службы пока не могут с уверенностью сказать, действовал ли стрелок в одиночку или у него был сообщник. Расследование идет полным ходом.

Напомним, в апреле прошлого года в финском городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения скончался ребенок.

В мае прошлого года стрельба произошла прямо во время школьного выпускного в Кейп-Джирардо (штат Миссури). Пострадали два человека, один из них нуждался в медицинской помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253939-strelba-proizoshla-v-shkole-v-avstriyskom-gorode-grac/