Выдворение и запрет: Грузия ужесточит правила въезда в страну для иностранцев

В Уголовный кодекс Грузии будет добавлен новый вид наказания - выдворение гражданина иностранного государства, а также запрет на въезд, передает NUR.KZ со ссылкой на Interpressnews.

По данным местного издания, в будущем будет значительно упрощена процедура выдворения граждан иностранных государств, нелегально находящихся на территории страны.

"Мы рассмотрели вопрос, который в последнее время особенно беспокоит наше общество, исходя их обнародованных кадров или существующей реальности. Адекватно этим вызовам хочу представить вам новую инициативу парламента, парламентского большинства.

В уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания - выдворение гражданина иностранного государства из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок", - сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинаридзе.

Кроме того, в Кодекс административных правонарушений будет добавлен новый вид административного наказания - выдворение гражданина иностранного государства и запрет на въезд гражданина иностранного государства.

Также увеличивается размер штрафов в отношении граждан иностранных государств, нарушивших правила пребывания на территории Грузии.

Отметим, как указано на сайте посольства РК, для въезда в Грузию гражданину Республики Казахстан (в том числе детям до 16 лет) необходимо иметь национальный паспорт. Гражданам Казахстана для въезда в Грузию виза не нужна. Без визы казахстанцам в Грузии можно находиться в течение одного года.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о новых миграционных требованиях России для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана.

А в январе этого года сообщалось, что гражданам Казахстана разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия Службы государственной безопасности.

В сентябре прошлого года в Кыргызстане начали действовать новые правила пребывания иностранцев, в том числе и для казахстанцев.