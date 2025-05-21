В МИД прокомментировали ситуацию с отказами во въезде для казахстанцев в Грузию

Замглавы МИД Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса высказался об ограничениях для казахстанцев на въезд в другие страны - подробно высказался о ситуации с Грузией, передает NUR.KZ.

Он отметил, что каждая страна может сама принимать решение по миграционной политике.

Вице-министр также прокомментировал частые отказы казахстанцам во въезде в Грузию.

"С Грузией мы в тесном контакте. Сейчас, после того, как мы активно начали этот вопрос поднимать, сразу резко снизилось количество отказов. Грузинская сторона нас слышит, мы с ними работаем", - отметил Куантыров

Он также добавил, что грузинская сторона не сообщила, чем были мотивированы частые отказы.

Отметим, согласно информации на сайте посольства РК в Грузии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.

Между Казахстаном и Грузией подписано более 70 документов по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Основным документом является Договор об основах отношений между Казахстаном и Грузией, подписанный 1 июня 1993 года.

К слову, для въезда в Грузию гражданину Республики Казахстан (в том числе детям до 16 лет) необходимо иметь национальный паспорт. Виза для въезда в Грузию казахстанцам не нужна.

Ранее появилась информация о том, что казахстанцам стали чаще отказывать во въезде в Грузию. Министерство иностранных дел Казахстана провело консультации с грузинским МИДом. На встрече обсуждались и частые отказы казахстанцам во въезде в страну