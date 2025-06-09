Россия изменила правила въезда для иностранцев: будет ли Казахстан вводить зеркальные меры

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о новых миграционных требованиях России для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, недавно российская сторона ввела новые требования по пересечению границы. Все подробности были опубликованы на сайте нашего посольства в Москве. Неоднократно это было опубликовано в СМИ, поэтому гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало.

По поводу того, будет ли Казахстан применять зеркальные методы - хотелось бы сказать, что мы изучаем данный вопрос очень внимательно. Это требует консультации с нашими госорганами, поэтому в дальнейшем я более подробно скажу", - заявил Айбек Смадияров.

При этом Смадияров подчеркнул, что данные требования России не нужно воспринимать как введение визового режима.

"Хотел бы сказать, что у нас с РФ безвизовый режим, он и остается. Это всего лишь требование по пересечению границы. Точно так же при пересечении границы у каждого посетителя нашей страны снимается биометрия. И это нормально", - сообщил официальный представитель МИД.

Напомним, в ноябре прошлого года в России анонсировали эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан, который затронет и жителей Казахстана.

Новые требования при въезде в Россию

Как сообщается на сайте посольства Казахстана в России, эксперимент поделен на два этапа. На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны были сдавать биометрические данные - изображение лица и отпечатки пальцев.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России.

"В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку).

Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - сказано в сообщении.