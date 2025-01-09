Латвия ужесточает правила въезда для казахстанцев

Гражданам Казахстана разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия Службы государственной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Press.lv.

Как сообщает Press.lv, комиссия Сейма (парламент Латвии - прим. ред.) по национальной безопасности разработала поправки к закону о государственной границе, согласно которым гражданам стран СНГ разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия Службы государственной безопасности.

"Закон о государственной границе предусматривает специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в приграничной зоне. Лица в возрасте с 15 лет для пребывания в приграничной зоне должны иметь постоянный или временный пропуск, выданный государственной пограничной охраной.

Постоянный пропуск выдается лицам, имеющим недвижимое имущество в приграничной зоне, а пропуск сроком до одного года - лицам, которые планируют находиться в приграничной зоне. Работодатели могут запрашивать временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с трудовыми обязанностями", - пишет издание.

Сообщается, что после изменений гражданам государств СНГ такие пропуска будут выдаваться только с письменного согласия СНБ, если пребывание конкретного лица в этой зоне необходимо для осуществления основных прав и не констатировано угроз для национальной безопасности.

Отметим, в конце прошлого года в посольстве Казахстана в России предупредили о новых правилах пребывания в соседней стране. Срок пребывания иностранцев на территории России был сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, в сентябре прошлого года в Кыргызстане начали действовать новые правила пребывания иностранцев, в том числе и для казахстанцев.

Добавим, что в 2023 году правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК. Позже в Комитете миграционной службы МВД РК прокомментировали нововведения в правила пребывания иностранцев на территории нашей страны.