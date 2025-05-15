Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцам стали чаще отказывать во въезде в Грузию: в МИД отреагировали на ситуацию

Опубликовано:

флаг Грузии
Флаг Грузии. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство иностранных дел Казахстана провело консультации с грузинским МИДом. На встрече обсуждались и частые отказы казахстанцам во въезде в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщается на сайте казахстанского внешнеполитического ведомства, в ходе консультаций стороны обсуди вопросы обеспечения защиты прав и законных интересов граждан обеих стран, выполнение договоров и международных конвенций в консульско-правовой области, вопросы уголовно-правового сотрудничества и экстрадиции граждан.

"В рамках встречи казахстанская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК по прибытии и их последующей депортацией.

При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны", - говорится в сообщении ведомства.

В ответ грузинская сторона проинформировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая этого года и заверила, что эта тенденция будет продолжена и в будущем.

В Грузии также выразили готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории страны.

Отметим, согласно информации на сайте посольства РК в Грузии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.

Между Казахстаном и Грузией подписано более 70 документов по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Основным документом является Договор об основах отношений между Казахстаном и Грузией, подписанный 1 июня 1993 года.

К слову, для въезда в Грузию гражданину Республики Казахстан (в том числе детям до 16 лет) необходимо иметь национальный паспорт. Виза для въезда в Грузию казахстанцам не нужна.

При этом, согласно закону Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" иностранцам может быть отказано во въезде в Грузию:

  • если им запрещен въезд в Грузию или ими не уплачен штраф, установленный за пребывание в Грузии без законного основания;
  • при отсутствии у них страхования здоровья и страхования от несчастных случаев и финансовых средств, достаточных для проживания в Грузии и возвращения обратно;
  • если их пребывание в Грузии создаст угрозу государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, охране здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и проживающих в Грузии других лиц;
  • если их нахождение в Грузии неприемлемо исходя из внешнеполитической целесообразности;
  • если они не предоставляют или предоставляют недостоверную информацию о себе и цели своей поездки.

Напомним, в феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Тогда Кобахидзе сообщал, что Грузия неуклонно нацелена на плодотворное развитие многоплановых отношений с Казахстаном.

"Укрепление политического и экономического сотрудничества имеет для нас огромное значение. Мы готовы активно поддерживать интересы Казахстана в различных форматах, включая многосторонние площадки", - отмечал грузинский премьер.

В рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе было подписано соглашение о том, что студенты из Казахстана смогут получать бесплатное образование в Грузии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2245137-kazahstancam-stali-chashche-otkazyvat-vo-vezde-v-gruziyu-v-mid-otreagirovali-na-situaciyu/