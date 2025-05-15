Казахстанцам стали чаще отказывать во въезде в Грузию: в МИД отреагировали на ситуацию

Министерство иностранных дел Казахстана провело консультации с грузинским МИДом. На встрече обсуждались и частые отказы казахстанцам во въезде в страну, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщается на сайте казахстанского внешнеполитического ведомства, в ходе консультаций стороны обсуди вопросы обеспечения защиты прав и законных интересов граждан обеих стран, выполнение договоров и международных конвенций в консульско-правовой области, вопросы уголовно-правового сотрудничества и экстрадиции граждан.

"В рамках встречи казахстанская сторона выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии гражданам РК по прибытии и их последующей депортацией.

При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны", - говорится в сообщении ведомства.

В ответ грузинская сторона проинформировала о значительном снижении фактов отказа во въезде в Грузию с начала мая этого года и заверила, что эта тенденция будет продолжена и в будущем.

В Грузии также выразили готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории страны.

Отметим, согласно информации на сайте посольства РК в Грузии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году.

Между Казахстаном и Грузией подписано более 70 документов по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Основным документом является Договор об основах отношений между Казахстаном и Грузией, подписанный 1 июня 1993 года.

К слову, для въезда в Грузию гражданину Республики Казахстан (в том числе детям до 16 лет) необходимо иметь национальный паспорт. Виза для въезда в Грузию казахстанцам не нужна.

При этом, согласно закону Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" иностранцам может быть отказано во въезде в Грузию:

если им запрещен въезд в Грузию или ими не уплачен штраф, установленный за пребывание в Грузии без законного основания;

при отсутствии у них страхования здоровья и страхования от несчастных случаев и финансовых средств, достаточных для проживания в Грузии и возвращения обратно;

если их пребывание в Грузии создаст угрозу государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, охране здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и проживающих в Грузии других лиц;

если их нахождение в Грузии неприемлемо исходя из внешнеполитической целесообразности;

если они не предоставляют или предоставляют недостоверную информацию о себе и цели своей поездки.

Напомним, в феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Тогда Кобахидзе сообщал, что Грузия неуклонно нацелена на плодотворное развитие многоплановых отношений с Казахстаном.

"Укрепление политического и экономического сотрудничества имеет для нас огромное значение. Мы готовы активно поддерживать интересы Казахстана в различных форматах, включая многосторонние площадки", - отмечал грузинский премьер.

В рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе было подписано соглашение о том, что студенты из Казахстана смогут получать бесплатное образование в Грузии.