Экс-глава DOGE Илон Маск призвал лишить ООН финансирования - такой комментарий бизнесмен оставил в соцсети Х под публикацией о том, что Гутерриш "объявил войну свободе слова", передает NUR.KZ.

Поводом для такого заявления стало видео выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он выразил озабоченность использованием цифровых платформ для распространения дезинформации и разжигания вражды.

Создатель видеоигр Марк Керн опубликовал у себя на странице видео с фрагментом выступления Генсека ООН.

"Они только что объявили войну свободе слова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорит о X и других платформах", - написал геймдизайнер.

Его пост прокомментировал Илон Маск

"Лишите ООН финансирования", - призвал миллиардер.

Напомним, недавно американский предприниматель Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа.

Позже глава Белого дома подтвердил, что Маск покидает пост главы DOGE - Трамп провел пресс-конференцию по этому поводу.

Стоит отметить, что слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходили в течение несколько недель. В конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США сам намекнул на свой уход.

А ранее Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.