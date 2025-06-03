Умер автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь"
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Сегодня, 3 июня, на 89 году жизни скончался советский и молдавский композитор Евгений Дога, автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь".
Евгений Дога, автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", скончался сегодня, 3 июня. Об этом сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Давидович на своей странице Facebook.
"Светлая память", - написала она.
"РИА Новости" пишут, что в Министерстве культуры Молдовы представителям издания подтвердили информацию о смерти композитора, которому было 89 лет.
Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино.
Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
Добавим, также сегодня родные казахстанского художника и журналиста Ибрагима Кубекова сообщили о его смерти. В Министерстве культуры выразили соболезнования родным.
Также стало известно, что умер известный казахстанский писатель Адольф Арцишевский - трагическую новость сообщили в пресс-службе министерства культуры и информации РК.
Напомним, несколько недель назад скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип.
А в марте в национальном оркестре имени Курмангазы сообщили о смерти актрисы и композитора Дариги Тлендиевой, супруги знаменитого казахстанского композитора Нургисы Тлендиева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251887-umer-avtor-valsa-iz-kinofilma-moy-laskovyy-i-nezhnyy-zver/