Ушла из жизни супруга композитора Нургисы Тлендиева

В национальном оркестре имени Курмангазы сообщили о смерти актрисы и композитора Дариги Тлендиевой, супруги знаменитого казахстанского композитора Нургисы Тлендиева, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы опубликовали сообщение о смерти заслуженной артистки Казахстана, актрисы, композитора, супруги Халық қаһарманы Нургисы Тлендиева - Дариги Тлендиевой.

"Дарига Тлендиева - выдающаяся артистка, внесшая значительный вклад в развитие нашей национальной культуры. Он был не только супругой народного героя, кюйши-композитора Нургисы Тлендиева, но и человеком, который сохранил творческое наследие композитора и передал его следующим поколениям", - отмечается в публикации.

По данным национального оркестра, Дарига Тлендиева оставила след в киноискусстве благодаря художественным фильмам "Шестилетний Алпамыс", "Кулагер", "Молодость Жамбыла", "Не хочу прощаться".

Отметим, что в прошлом Касым-Жомарт Токаев уделил предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события. По этому поводу он принял дочь композитора Даригу Тлендиеву, которая руководит оркестром "Отырар сазы".