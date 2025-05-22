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Умер известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип

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Диас Ахметшарип
Диас Ахметшарип. Фото: facebook.com/dias.ahmetsarip

Сегодня скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип, который несколько недель назад впал в кому в результате инсульта, передает NUR.KZ.

Скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип, который несколько недель назад впал в кому в результате инсульта. О смерти Ахметшарипа на своей странице в Facebook сообщил казахстанский предприниматель Аскар Уранхаев.

Несколько недель назад мы писали, что советник министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип пережил инсульт и находится в очень тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Тогда подробности корреспонденту NUR.KZ сообщили в областной многопрофильной больнице.

"У пациента случился инсульт и кровоизлияние в мозг. Он в очень тяжелом состоянии и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - информировали нас.

По данным Министерства туризма и спорта РК, Диас Ахметшарип начал трудовую деятельность в 1997 году репортером Казахского радио. Долгое время проработал спортивным журналистом на телеканалах "Хабар", "Казахстан". Также был директором государственного телеканала "Казспорт", главным редактором телеканала Insport.

В октябре 2023 года был назначен советником министра туризма и спорта РК по связям с общественностью и СМИ. Также известен многим в качестве спортивного обозревателя и пресс-атташе сборной РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247921-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-zhurnalist-dias-ahmetsharip/