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Умер известный казахстанский писатель Адольф Арцишевский

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Адольф Арцишевский
Адольф Арцишевский. Фото: Министерство культуры и информации РК

Умер известный казахстанский писатель Адольф Арцишевский - трагическую новость сообщили в пресс-службе министерства культуры и информации РК, передает NUR.KZ.

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Адольфа Арцишевского - выдающегося писателя, поэта, журналиста, переводчика и общественного деятеля, чей талант и труд оставили неизгладимый след в культуре Казахстана. Его творчество, наполненное искренностью и любовью к родной земле, вдохновляло многие поколения. Адольф Альфонсович навсегда останется в нашей памяти как мастер слова и человек большого сердца. Министерство культуры и информации РК разделяет боль утраты с родными и близкими и выражаем им искренние соболезнования. Пусть светлая память о нем всегда согревает наши сердца", - говорится в сообщении МКИ.

По информации МИА "Казинформ", Адольф Арцишевский родился в 1938 году. Окончил факультет журналистики КазГУ (ныне КазНУ), а также Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.

Работал корреспондентом газеты "Красноярский рабочий", заведовал отделом одной из районных газет Красноярского края, сотрудничал в отраслевых журналах Казахстана, на радио. Был редактором издательства "Жазушы", работал в журнале "Простор", заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и в Академическом русском театре драмы имени М.Лермонтова, был главным редактором первого казахстанского сериала "Перекресток" на "Казахфильме" и журнала "Новая эра".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251698-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-pisatel-adolf-arcishevskiy/