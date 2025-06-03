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Ушел из жизни известный казахстанский художник Ибрагим Кубеков

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Ибрагим Кубеков
Ибрагим Кубеков. Фото: facebook.com/yevgeniy.kubekov

Родные казахстанского художника и журналиста Ибрагима Кубекова сообщили о его смерти. В Министерстве культуры выразили соболезнования родным, передает NUR.KZ.

О смерти Ибрагима Кубекова сообщил его сын Евгений.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что вчера в городе Бургас скончался мой отец Ибрагим Кубеков", - написал он.

Позже в Министерстве культуры и информации РК выразили соболезнования родным Кубекова.

"Сегодня мы прощаемся с еще одним нашим талантливым соотечественником - художником, карикатуристом Ибрагимом Кубековым. Ему было 68 лет.

Ибрагим Мнайдарович оставил нам бесценное наследие - мир, наполненный смыслом и добрым юмором, созданный его руками и вдохновением. Его свет не погаснет, он будет жить в каждой линии, каждом штрихе и в памяти всех, кто знал и любил его творчество",- сказано в сообщении.

Как указано на сайте музея имени А. Кастеева, Ибрагим Кубеков - художник-график, известный казахстанский карикатурист, издатель. Родился в 1957 году в Украине, но в возрасте трех лет переехал с родными в Алматы.

Окончил художественно-графический факультет КазПИ им. Абая. Его трудовая деятельность началась в качестве учителя рисования в общеобразовательной школе. Много лет он посвятил работе в газетах. Параллельно иллюстрировал различные литературные произведения и журнальные материалы.

В 1999 году Ибрагим Кубеков создал первую независимую еженедельную районную газету "Иссык". Ибрагим Кубеков более известен казахстанскому зрителю,  как художник карикатуры и шаржа. В его творчестве большое место  занимали  юмористические сюжеты, увиденные в жизни и усиленные творческой фантазией художника.

Напомним, несколько недель назад скончался известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251854-ushel-iz-zhizni-izvestnyy-kazahstanskiy-hudozhnik-ibragim-kubekov/