Премьер Монголии подал в отставку после скандала в соцсетях из-за роскошных подарков

В столице Монголии две недели продолжались протесты с требованием отставки премьер-министра. Резолюция о доверии не набрала достаточного количества голосов в парламенте, и премьер подал в отставку.

Как сообщается в стенограмме заседания парламента Монголии на официальном сайте ведомства, 3 июня премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ провалил вотум доверия, набрав всего 44 голоса из 64 необходимых.

Поскольку проект резолюции о доверии не был одобрен, принято постановление о рассмотрении вопроса об отставке премьер-министра Монголии. Согласно постановлению, Оюн-Эрдэнэ было поручено исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.

Guardian со ссылкой на монгольские СМИ пишет, что после провала в парламенте премьер-министр подал в отставку. Посольство страны в Вашингтоне подтвердило это представителям издания.

А CNN отмечает, что резолюция о доверии была попыткой премьера восстановить репутацию после двух недель протестов, в которых принимали участие в основном молодые граждане страны.

Они требовали отставки премьера после ставших вирусными постов в социальных сетях, в которых демонстрировалось роскошное предложение руки и сердца 23-летнего сына премьер-министра и подарки невесте, включая полеты на вертолете, дорогое кольцо, дизайнерские сумки и роскошный автомобиль.

Подозрения обострялись тем, что Оюн-Эрдэнэ в своей предвыборной кампании заявил, что происходит из сельской, а не богатой семьи.

И хотя в канцелярии премьер-министра назвали обвинения в финансовых махинациях "совершенно необоснованными", протестующие почти ежедневно в течение двух недель собирались на центральной площади в столице Улан-Баторе, перед Дворцом правительства, требуя от Оюн-Эрдэнэ сложить полномочия и уйти в отставку.

Напомним, ранее в прошлом году главу Минздрава РК спросили о любви к брендовым вещам, которые были замечены на страницах ее соцсетей.

"Я не скажу, что я такой поклонник (брендовых вещей – прим. ред.). В целом у меня нет такого большого гардероба. Та сумка, которая была на фотографии, эта сумка, которую может позволит себе среднестатистическая девушка – она стоит там 250 тысяч тенге.

И одно из немногих платьев, которое я купила себе на свой юбилей, позволила себе - если не ошибаюсь, в пределах 800-900 тысяч тенге", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

А в этом году мы писали, что новый пост получил чиновник, которого несколько лет назад, по данным СМИ, осудили за получение взятки в виде женской сумки стоимостью свыше трех млн тенге в качестве благодарности за помощь в продвижении интересов.

Добавим также, что в апреле Компания по управлению возвращенными активами сообщила о прошедшем аукционе, где продали элитные ювелирные украшения почти на 5,5 млн тенге - браслет и кольцо Cartier Love, серьги с изумрудом, кольцо с аквамарином, золотое кольцо c бриллиантом и серьги бриллиантовые с жемчугом. Все они являются возвращенными активами.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

А в тему подарков добавим, казахстанцы часто могут дарить подарки госслужащим, врачам или иным должностным лицам в качестве благодарности. Однако это может обернуться серьезным штрафом. Подробнее читайте в нашем материале.