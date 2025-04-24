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Сумка за 4,5 млн тенге: осужденный за взятку экс-замминистра получил высокую должность в НОК Казахстана

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Сакен Мусайбеков
Сакен Мусайбеков. Фото: primeminister.kz

Накануне на Генеральной ассамблее НОК Казахстана был сформирован обновленный состав Исполнительного комитета - в него вошел ранее судимый бывший вице-министр культуры, передает NUR.KZ.

Сакен Мусайбеков стал вице-президентом по зимним олимпийским видам спорта, также он является генеральным директором Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Стоит отметить, что несколько лет назад чиновник оказался в центре коррупционного скандала. В 2021 году бывшего заместителя министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова осудили по статье "Мошенничество", пишет МИА Казинформ.

"Поставив перед собой цель незаконного материального обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, совершил тяжкое коррупционное преступление против собственности", - заявили в суде во время вынесения приговора.

Бывшего вице-министра приговорили к штрафу в 62 млн тенге.

Газета "Время" писала, что чиновнику в качестве взятки передали женскую сумку стоимостью свыше трех млн тенге в качестве благодарности за помощь в продвижении интересов. Задержание чиновника произошло в феврале 2021 года, а приговор был вынесен в августе того же года.

Как сообщает Baigenews, брендовая сумка марки Hermes, конфискованная у осужденного вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, была позже продана почти за 4,5 млн тенге на сайте электронных торгов.

Стоит отметить, что должность вице-министра он получил в мае 2020 года. А до этого был генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета РК, согласно информации на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Также напомним, что 31 декабря 2024 года Сакен Мусайбеков избран на должность Генерального директора КФХ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2238888-sumka-za-4-5-mln-tenge-osuzhdennyy-za-vzyatku-eks-zamministra-poluchil-vysokuyu-dolzhnost-v-nok-kazahstana/