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Cartier, бриллианты, жемчуг: возвращенные активы на миллионы тенге продали на аукционе

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Украшения с бриллиантами
Украшения с бриллиантами. Иллюстративное фото: Xu Xiaolin/Gettty Images

Компания по управлению возвращенными активами сообщила о прошедшем аукционе, где продали элитные ювелирные украшения почти на 5,5 млн тенге, передает NUR.KZ.

Накануне, 23 апреля 2025 года, на электронной платформе E-Qazyna состоялись торги в формате аукциона по пяти ювелирным изделиям - браслет и кольцо Cartier Love, серьги с изумрудом, кольцо с аквамарином, золотое кольцо c бриллиантом и серьги бриллиантовые с жемчугом.

Все они являются возвращенными активами.

Общая сумма реализованных украшений составила свыше 5,4 млн тенге.

"Реализация ювелирных изделий стала ярким примером осознанного участия граждан в развитии социальных инициатив. Покупая активы на аукционе, каждый участник вносит вклад в будущее страны - ведь вырученные средства направляются в Специальный государственный фонд и используются для поддержки важных общественных проектов", - сообщили в компании.

Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239017-cartier-brillianty-zhemchug-vozvrashchennye-aktivy-na-milliony-tenge-prodali-na-aukcione/