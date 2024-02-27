"Сумка за 250 тыс. тенге, платье – 800-900 тысяч": новую главу Минздрава спросили о брендовых вещах

На брифинге в кабмине главу Минздрава спросили о любви к брендовым вещам, которые были замечены на страницах ее соцсетей – министр рассказала об их стоимости, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не скажу, что я такой поклонник (брендовых вещей – прим. ред.). В целом у меня нет такого большого гардероба. Та сумка, которая была на фотографии, эта сумка, которую может позволит себе среднестатистическая девушка – она стоит там 250 тысяч тенге.

И одно из немногих платьев, которое я купила себе на свой юбилей, позволила себе – если не ошибаюсь, в пределах 800-900 тысяч тенге", – сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Касательно своей зарплаты на новом посту министра здравоохранения, она пояснила, что получает "не намного выше", чем на посту депутата сената – "в этих пределах".

Напомним, Акмарал Альназарова стала новым министром здравоохранения 6 февраля. До этого она занимала пост депутата сената от Кызылординской области. 8 февраля верхняя палата парламента досрочно прекратила ее депутатские полномочия.

Ранее Альназарова отвечала на вопрос, как относится к критике в свой адрес – новый министр заявила, что критики бояться не нужно. Также она рассказала, какие задачи будет решать в первую очередь.