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"Должно быть стыдно!": Трампу не понравился его портрет в Колорадо

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что его портрет, размещенный в Капитолии Колорадо среди портретов других президентов, хуже всех остальных, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social.

"Никому не нравятся плохие фотографии или картины, изображающие их самих, но та, что в Колорадо, в Капитолии штата, которую выставил губернатор, вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел.

Художник также нарисовал президента Обаму, и он выглядит замечательно, но мой портрет действительно хуже всех. Так или иначе, лучше бы у меня вовсе не было никакого портрета. Но многие люди из Колорадо звонили и направляли жалобы - они по-настоящему злы из-за этого!

Я обращаюсь от их имени к радикальному левому губернатору Джареду Полису. Джареду должно быть стыдно!" - написал президент США.

Он также прикрепил к посту фото самого портрета.

Портрет, который не понравился Трампу
Портрет, который не понравился Трампу. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Напомним, ранее в феврале в официальном аккаунте Белого дома США в соцсети появилось изображение с президентом США Дональдом Трампом в короне и подписью "да здравствует король".

А позднее в соцсетях президента США Дональда Трампа появилось странное видео о будущем сектора Газа. В кадре пальмы, огромная золотая статуя самого Трампа, Илон Маск и бородатые танцовщицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230307-dolzhno-byt-stydno-trampu-ne-ponravilsya-ego-portret-v-kolorado/