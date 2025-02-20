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"Да здравствует король!": Белый дом опубликовал изображение с Трампом в короне

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Картинка, опубликованная Белым домом США
Картинка, опубликованная Белым домом США. Фото: x.com/WhiteHouse

В официальном аккаунте Белого дома США в соцсети появилось изображение с президентом США Дональдом Трампом в короне и подписью "да здравствует король", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х. На обложке в красной рамке - улыбающийся Трамп с короной на голове. Заглавные буквы фамилии президента расположены над головой, в левой части изображения подпись: "Да здравствует король!"

"Перегружающие цены мертвы. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!" - говорится в публикации, подписанной "президент Дональд Дж. Трамп".

Отметим, что текст поста Белого дома дублирует текст, размещенный вчера, 19 февраля, самим Трампом в его аккаунте в соцсети TruthSocial.

The New York Times поясняет, что таким образом Трамп "отпраздновал" решение своей администрации отменить программу взимания платы за въезд в центр Нью-Йорка.

Затем Белый дом усилил это сообщение, распространив его в Instagram и X с иллюстрацией Трампа в короне на обложке журнала, напоминающего Time, но названного "Трампом".

Отмечается, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул "открыто отклонила представление г-на Трампа себя как монарха" в его заявлении об отмене платы за въезд в центр Нью-Йорка.

"Мы - страна законов, а не правителей-королей", - заявила Хокул и добавила, что инициировала судебное разбирательство по отмене платы Трампом. "Увидимся в суде", - сказала губернатор.

Напомним, Русская служба Би-би-си писала, что с 5 января водители легковых автомобилей должны платить 9 долларов США, чтобы въехать в час пик в один из самых загруженных районов Нью-Йорка - Манхэттен к югу от 60-й улицы.

Власти ожидали, что благодаря этой мере как минимум на 80 тыс. машин меньше будут ежедневно приезжать в так называемую "зону разгрузки заторов". Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул впервые предложила ввести в городе зону с платным въездом еще два года назад.

Дональд Трамп - уроженец Нью-Йорка - пообещал избавиться от этой схемы, как только он вновь станет президентом.

Добавим, вчера, 19 февраля, стало известно, что представитель Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни внесла в Конгресс предложение сделать день рождения Трампа государственным праздником.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222363-da-zdravstvuet-korol-belyy-dom-opublikoval-kartinku-trampa-s-koronoy-na-golove/