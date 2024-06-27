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Авария с пассажирским поездом в России: на месте ЧП найдены тела погибших

Опубликовано:

Авария в Коми
Авария в Коми. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура СК России

Вчера, 26 июня, в России сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. К этому часу стало известно об обнаружении погибших, передает NUR.KZ.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал подмыв полотна. Доступ спасателей и врачей к месту происшествия осложнялся условиями бездорожья: вокруг тайга и болота.

В составе было 14 вагонов и 232 человека, рассказали в РЖД. По данным главы Коми Владимира Уйбы, пассажиров было 215, сообщил сайт РБК. Изначально РЖД информировали о 46 пострадавших, ТАСС и Mash писали об около 70.

Утром появилась информация, что железнодорожный оператор уведомил о двух погибших и еще одном пассажире, которого ищут.

Глава региона Владимир Уйба рассказал о госпитализации 10 человек из числа пострадавших в аварии. В крайне тяжелом состоянии находится 14-летняя девочка, вертолетом ее отправили в Сыктывкар.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что водолазы приступили к поискам в реке. По версии следователей, 16-летняя девочка при опрокидывании вагона выпала в разбившееся окно и ее унесло течением. Сейчас она числится пропавшей без вести.

"Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании.

Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тыс. рублей", - сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Напомним, вчера мы писали о том, как в России сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда. На тот момент сообщалось, что в аварии пострадали около 70 человек.

Прибыв на место аварии, очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны, чтобы достать пассажиров через разбитые стекла.

По факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2125149-avariya-s-passazhirskim-poezdom-v-rossii-na-meste-chp-naydeny-tela-pogibshih/

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