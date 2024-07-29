"КамАЗ" столкнулся с пассажирским поездом в России: пострадали десятки человек (видео)

Сегодня в Волгоградской области водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом. 8 вагонов сошли с рельсов, десятки людей пострадали, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале РЖД, на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом Казань - Адлер.

В результате произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда.

Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.

Движение поездов на участке приостановлено, информирует ведомство.

Telegram-канал SHOT пишет, что со слов очевидцев виновником является водитель "КамАЗа", который пытался проскочить переезд прямо перед составом. Сейчас проводится эвакуация пассажиров.

По комментариям с места, которые приводит канал, 37 человек, среди них 6 детей, получили травмы в результате крушения поезда, 4 госпитализированы. Одной из пострадавших, женщине, зажало ноги, сейчас её пытаются достать экстренные службы.

Как сообщает ТАСС, пассажиры сами выбирались из вагонов. Проводится эвакуация пострадавших, к вылету подготовлены два вертолета, сообщили изданию в МЧС РФ.

РБК пишет, что водитель "КамАЗа", столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, госпитализирован - так сообщила изданию представитель МВД Ирина Волк.