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Как минимум 140 человек пострадали в ЧП с поездом в России

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Поезд сошел с рельсов в России
Поезд сошел с рельсов в России. Фото: t.me/rian_ru

В "Российских железных дорогах" озвучили предварительную информацию по количеству пострадавших в результате схода поезда с рельсов в Волгоградской области, передает NUR.KZ со ссылкой на перевозчика.

Как сообщает пресс-служба РЖД в официальном новостном Telegram-канале, по предварительной информации в результате ДТП и схода пассажирского поезда №491 Казань - Адлер госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника.

Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

Отмечается, что в РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием.

Напомним, сегодня в Волгоградской области водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом. 8 вагонов сошли с рельсов.

Напомним, в конце июня в России сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск - все они перевернулись на насыпи. Вероятной причиной аварии стал "подмыв полотна в результате обильных осадков", заявляли в РЖД. На тот момент сообщалось, что в происшествии пострадали 70 человек.

На следующий день железнодорожный оператор уведомил о двух погибших в результате аварии.

Также в Словакии 27 июня на железнодорожном переезде поезд протаранил автобус. В результате аварии шестеро людей погибли, пятеро пострадали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141488-kak-minimum-140-chelovek-postradali-v-chp-s-poezdom-v-rossii/

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