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Пассажирский поезд протаранил автобус в Словакии: есть погибшие и пострадавшие

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Поезд протаранил автобус
Место происшествия. Фото: t.me/shot_shot

27 июня в Словакии на железнодорожном переезде поезд протаранил автобус. В результате аварии шестеро людей погибли, пятеро пострадали, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте РБК, международный экспресс следовал из Праги в Будапешт.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Автобус компании Arriva, направлявшийся из Нове-Замки в деревню Кольта, разорвало на две части, в нем находились восемь пассажиров и водитель. В поезде № 279 EuroCity ехали около 200 человек. После столкновения он загорелся.

Среди пострадавших - водитель автобуса и машинист поезда. Никто из пассажиров экспресса не получил серьезных травм.

Местный телеканал сообщал, что причиной аварии могла стать неисправная сигнализация на переезде, поврежденная из-за дождя. Однако министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток эту версию не подтвердил.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

На месте сейчас работают экстренные службы, причины случившегося уточняются, пишет Telegram-канал SHOT.

Напомним, ранее в России сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда. Прибыв на место аварии, очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны, чтобы достать пассажиров через разбитые стекла. На месте ЧП были найдены тела погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2125449-passazhirskiy-poezd-protaranil-avtobus-v-slovakii-est-pogibshie-i-postradavshie/

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