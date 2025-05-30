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Иностранцев обяжут заполнять заявления за 3 дня до въезда в Россию

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Флаг России
Флаг России. Фото: Lev Vlasov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

С 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление, передает NUR.KZ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, через месяц, 30 июня, стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства.

Отмечается, что с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию.

В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию (необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника), указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа.

"Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранными гражданами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль.

Эта мера - еще один важный этап в планомерной работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками", - заявляется в публикации.

Ожидается, что цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.

Кроме того, в мобильном приложении в электронном виде будут отображаться сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации.

Напомним, правительство России утвердило проведение с 1 декабря 2024 года эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию - изображение лица и отпечатки пальцев.

Введение биометрии для иностранных граждан анонсировалось в два этапа.

Первый - с 1 декабря 2024 года иностранцы, въезжающие в Россию, должны сдавать биометрию: 

  • в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;
  • в автомобильном пункте пропуска Маштаково.

Второй - с 30 июня 2025 года на всех пунктах пропуска для иностранцев, въезжающих в Россию, будет формироваться цифровой профиль. В нем будут указываться сведения об иностранце, в том числе биометрические.

Нововведения не коснутся граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, а также дипломатов, членов их семей и сотрудников международных организаций, аккредитованных в России.

Добавим, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года - ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, еще в апреле 2024 года в России власти решили ужесточить контроль в сфере миграции. Среди мер было названо и сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Тогда же сообщалось об усилении в отношении работодателей, нанимающих иностранцев.

Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур ускорилась после теракта в "Крокус Сити Холле". В результате атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл" 144 человека погибли, свыше 500 были ранены.

По подозрению в совершении теракта были задержаны несколько граждан Таджикистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250696-dlya-vezda-v-rossiyu-inostrancam-nuzhno-budet-zapolnyat-zayavlenie-minimum-za-tri-dnya-do-poezdki/