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Казахстанцев предупредили о новых правилах пребывания в России

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Мужчина в аэропорту
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 января 2025 года в России начинают действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ сокращен до 90 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство РК в РФ.

Как сообщили в посольстве, с 1 января 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года №260-ФЗ вступают в силу изменения в отношении срока временного пребывания иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию.

Срок пребывания иностранцев на территории России сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года – ранее казахстанцы могли находиться в России не более 90 дней в течение 180 дней.

Более 90 суток в год на территории Российской Федерации могут находиться граждане, прибывшие для обучения, осуществления трудовой деятельности, временного проживания или получения убежища, добавили в посольстве.

Напомним, еще в апреле в России власти страны решили ужесточить контроль в сфере миграции. Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Тогда же сообщалось об усилении в отношении работодателей, нанимающих иностранцев.

Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур ускорилась после теракта в "Крокус Сити Холле". В результате атаки на подмосковный "Крокус Сити Холл" 144 человека погибли, свыше 500 были ранены.

По подозрению в совершении теракта были задержаны несколько граждан Таджикистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207354-v-rossii-sokratili-vremya-prebyvaniya-inostrancev/

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