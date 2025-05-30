Посол Палестины расплакался на заседании Совбеза ООН, говоря о погибших детях (видео)

Постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур рассказал о гибели детей в Газе на заседании Совбеза ООН. Дипломат не смог сдержать слез, говоря об этом, передает TRT.

Мужчина расплакался, обращаясь к своим коллегам в ООН.

"У меня есть внуки. Я знаю, что они значат для своих семей. И наблюдать эту ситуацию, в которой оказались палестинцы, ранит наши сердца из-за того, что мы ничего не можем сделать. Это выше сил любого нормального человека. Пламя и голод пожирают палестинских детей", - заявил постпред.

Мансур рассказал о трагическом случае палестинского доктора Алаа аль-Наджар. Врач потеряла девять из десяти своих детей в результате израильского авиаудара по ее дому.

На днях "Русская служба Би-Би-Си" сообщала, что по меньшей мере 54 палестинца погибли в результате двух отдельных израильских авиаударов, нанесенных ночью, в том числе по школе, где укрывались перемещенные семьи в центре Газы.

Также стало известно, что правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан — самое крупное расширение за несколько десятилетий. Тем временем в Газу начала поступать гуманитарная помощь, и толпы местных жителей ворвались на склад продовольствия ООН.

Накануне в СМИ появилась информация, что ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное прекращение огня в Газе.