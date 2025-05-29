Израиль объявил о 22 новых поселениях, в Газе "толпы голодных людей" ворвались на склад продовольствия

Правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан — самое крупное расширение за несколько десятилетий. Тем временем в Газу начала поступать гуманитарная помощь, и толпы местных жителей ворвались на склад провольствия ООН.

О решении правительства Израиля сообщили министр обороны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич. «Все новые поселения будут построены согласно долгосрочной концепции, цель которой — закрепить израильское влияние на территории и предотвратить создание Палестинского государства, а также заложить основу для последующего развития поселений в ближайшие десятилетия», — заявили в правительстве.

Некоторые поселения уже существуют — но как форпосты, построенные без разрешения израильских властей. Теперь они будут легализованы по израильским законам.

В числе 22 поселений — Хомеш и Са-Нур, пишет Times of Israel. Они были эвакуированы в 2005 году, когда был принят закон, запрещающий израильтянам находиться в северной части Западного берега. В прошлом году этот закон был отменен.

Неправительственная организация «Шалом ахшав» (Peace now, «Мир сейчас»), выступающая за два государства для двух народов, заявила, что новые поселения «драматически изменят облик Западного берега и еще сильнее укрепят оккупацию».

С 1967 года Израиль построил около 160 поселений, в которых проживают 700 тыс. человек. Различные организации, включая Международный суд ООН, считают, что поселения нарушают международное право.

Правительство объявило о новых поселениях на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Газе.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что в среду 28 мая «толпы голодных людей» ворвались на склад организации в центральной части Газы, где хранилось продовольствие для дальнейшего распределения. По предварительным данным, два человека погибли, несколько пострадали в результате инцидента.

За день до этого на пункте распределения гуманитарной помощи, организованном Гуманитарным фондом Газы (GHF), начался хаос, и израильские военные сделали несколько выстрелов в воздух. По данным ООН, 47 человек пострадали в городе Рафах.

GHF — американо-израильская инициатива. ООН и другие организации отказались сотрудничать с фондом из-за опасений, что он «использует помощь как оружие». Израиль, в свою очередь, утверждает, что ХАМАС разворовывает поставляемую в Газу гуманитарную помощь.

Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу со 2 марта. Только к середине мая была разработана схема с GHF, и первые грузовики с продовольствием приехали в Газу в 20-х числах мая.

28 мая Израиль пропустил не только помощь от GHF, но и 121 грузовик, принадлежащий ООН и другим международным организациям, заявили власти страны.

Специальный координатор ООН на Ближнем Востоке Сигрид Кааг сравнила действия Израиля со спасательной шлюпкой, когда корабль уже утонул.

По оценке ООН, в ближайшие месяцы от голода в Газе, где проживают около 2,1 млн, могут погибнуть полмиллиона человек.