Израильская операция в Газе: населению грозит голод, ООН не может доставить помощь

Израиль продолжает операции в анклаве несмотря на растущее международное давление с требованием прекратить военные действия и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. По данным палестинских медиков, в результате продолжающихся авиаударов по Газе во вторник были убиты по меньшей мере 55 человек. Агентство AFP сообщает, что в ходе ударов в ночь на среду погибли 19 человек.

В воскресенье Израиль согласился разрешить ввоз "необходимого количества продовольствия" в Газу, которой, как предупреждают международные эксперты, грозит надвигающийся голод.

Однако ООН заявляет, что гуманитарная помощь в Газе еще не достигла получателей, несмотря на то, что грузовики с гуманитарным грузом начали пересекать границу после 11-недельной блокады: по израильским данным, во вторник в Газу "после тщательной проверки" прибыли 93 грузовика, доставивших муку, детское питание, медицинское оборудование и лекарства.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сказал, что ее сотрудники "ждали несколько часов", пока Израиль разрешит им доступ в этот район, но, по его словам, они так и не смогли доставить эти грузы на склад.

"Израильские власти требуют, чтобы мы разгрузили грузы на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" и перегрузили их отдельно, как только они обеспечат доступ нашей команде из Газы", - сказал Дюжаррик.

По его словам, поставки - это положительный сдвиг, но это "капля в море того, что необходимо".

По оценкам ООН, Газе необходимо 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день.

Санкции

Великобритания объявила о приостановке торговых переговоров с Израилем и вызвала своего посла в связи с "вопиющей политикой" на оккупированных Западном берегу и в секторе Газа.

Министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми назвал военную эскалацию в Газе "морально неоправданной" и заявил, что конфликт "вступает в новую мрачную фазу".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кайя Каллас потребовала пересмотреть торговое соглашение между ЕС и Израилем, сообщает голландское информационное агентство ANP.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он вместе с лидерами Франции и Канады "в ужасе" от эскалации военных действий Израиля, и вновь призвал к прекращению огня.

В понедельник эти три страны предупредили о "конкретных действиях" против Израиля, если он не прекратит военные операции в Газе и не снимет ограничения на поставки гуманитарной помощи.

В дополнение к приостановке торговых переговоров Великобритания объявила о введении санкций против ряда лиц и групп на оккупированном Израилем Западном берегу в связи с предполагаемым насилием в отношении палестинских жителей.

Санкции ЕС в отношении израильских поселенцев, прибегающих к насилию, уже подготовлены, но пока заблокированы одним из государств-членов, заявила Каллас. Что это за страна, она не сказала.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера, Макрона и Карни, назвав его "большой наградой тем, кто устроил геноцид 7 октября 2023 года", и заверил, что Израиль будет воевать до победы над ХАМАС.

"Внешнее давление не сдвинет Израиль с его пути защиты своего существования и безопасности от врагов, стремящихся к его уничтожению", - написал в соцсети X пресс-секретарь МИД Израиля Орен Марморштейн.

"ЦАХАЛ будет продолжать оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, прилагая все усилия, чтобы помощь не попала в руки террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении израильского военного координатора на палестинских территориях Cogat.

Председатель Дисциплинарного совета партии Нетаньяху "Ликуд" Михаэль Кляйнер в интервью Би-би-си обвинил ХАМАС в том, что тот препятствует установлению мира.

"Как только ХАМАС решит, что это должно прекратиться, все прекратится", - сказал он.

По его мнению, в ситуации с гуманитарной помощью главная проблема заключается в том, что ХАМАС "захватывает конвои", а Израиль хочет обеспечить доставку помощи населению.

Ранее в израильских СМИ появились сообщения о строительстве в Газе центров распределения помощи. США подтвердили, что участвуют в разработке новой системы распределения помощи через специальные центры внутри Газы, которые будут управляться частными компаниями и охраняться подрядчиками в сфере безопасности и израильскими военными.

По данным израильской прессы, до тех пор, пока эти центры не заработают, помощь будет поступать в анклав по обычным каналам, через пограничные переходы.

ООН выступила против американо-израильского плана, подчеркнув, что он покрывает нужды лишь 1,2 млн человек - менее 60% населения Газы.

Переговоры

Между тем непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Катаре, похоже, снова зашли в тупик. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял решение вернуть из Дохи высокопоставленную переговорную группу для консультаций.

ХАМАС обвинил Нетаньяху в недобросовестности, утверждая, что тот делает вид, что Израиль участвует в переговорах, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. "С прошлой субботы никаких реальных переговоров не проводилось", - говорится в заявлении группировки.

Во время посещения Газы глава израильских вооруженных сил заявил, что армия расширит операции против ХАМАС, захватит дополнительные территории и "очистит и уничтожит террористическую инфраструктуру до полного разгрома ХАМАС".

В сообщении в соцсетях, адресованном жителям Газы, начальник штаба израильских вооруженных сил генерал-лейтенант Эяль Замир написал: "ХАМАС несет ответственность за начало войны. Он несет ответственность за тяжелое положение гражданского населения - он принес разрушения, и не он будет их восстанавливать".

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под свой контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС разграбить поставляемую в анклав гуманитарную помощь.

Руководство Израиля настаивает, что может освободить оставшихся заложников и ликвидировать ХАМАС с помощью усиленных военных действий. ХАМАС предлагает освободить заложников в обмен на прекращение войны и освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.