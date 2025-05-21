Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израильская операция в Газе: населению грозит голод, ООН не может доставить помощь

Опубликовано:

Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Doaa Albaz / Anadolu via Getty Images

Израиль продолжает операции в анклаве несмотря на растущее международное давление с требованием прекратить военные действия и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. По данным палестинских медиков, в результате продолжающихся авиаударов по Газе во вторник были убиты по меньшей мере 55 человек. Агентство AFP сообщает, что в ходе ударов в ночь на среду погибли 19 человек.

В воскресенье Израиль согласился разрешить ввоз "необходимого количества продовольствия" в Газу, которой, как предупреждают международные эксперты, грозит надвигающийся голод.

Однако ООН заявляет, что гуманитарная помощь в Газе еще не достигла получателей, несмотря на то, что грузовики с гуманитарным грузом начали пересекать границу после 11-недельной блокады: по израильским данным, во вторник в Газу "после тщательной проверки" прибыли 93 грузовика, доставивших муку, детское питание, медицинское оборудование и лекарства.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сказал, что ее сотрудники "ждали несколько часов", пока Израиль разрешит им доступ в этот район, но, по его словам, они так и не смогли доставить эти грузы на склад.

"Израильские власти требуют, чтобы мы разгрузили грузы на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" и перегрузили их отдельно, как только они обеспечат доступ нашей команде из Газы", - сказал Дюжаррик.

По его словам, поставки - это положительный сдвиг, но это "капля в море того, что необходимо".

По оценкам ООН, Газе необходимо 600 грузовиков с гуманитарной помощью в день.

Санкции

Великобритания объявила о приостановке торговых переговоров с Израилем и вызвала своего посла в связи с "вопиющей политикой" на оккупированных Западном берегу и в секторе Газа.

Министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми назвал военную эскалацию в Газе "морально неоправданной" и заявил, что конфликт "вступает в новую мрачную фазу".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кайя Каллас потребовала пересмотреть торговое соглашение между ЕС и Израилем, сообщает голландское информационное агентство ANP.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он вместе с лидерами Франции и Канады "в ужасе" от эскалации военных действий Израиля, и вновь призвал к прекращению огня.

В понедельник эти три страны предупредили о "конкретных действиях" против Израиля, если он не прекратит военные операции в Газе и не снимет ограничения на поставки гуманитарной помощи.

В дополнение к приостановке торговых переговоров Великобритания объявила о введении санкций против ряда лиц и групп на оккупированном Израилем Западном берегу в связи с предполагаемым насилием в отношении палестинских жителей.

Санкции ЕС в отношении израильских поселенцев, прибегающих к насилию, уже подготовлены, но пока заблокированы одним из государств-членов, заявила Каллас. Что это за страна, она не сказала.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера, Макрона и Карни, назвав его "большой наградой тем, кто устроил геноцид 7 октября 2023 года", и заверил, что Израиль будет воевать до победы над ХАМАС.

"Внешнее давление не сдвинет Израиль с его пути защиты своего существования и безопасности от врагов, стремящихся к его уничтожению", - написал в соцсети X пресс-секретарь МИД Израиля Орен Марморштейн.

"ЦАХАЛ будет продолжать оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, прилагая все усилия, чтобы помощь не попала в руки террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении израильского военного координатора на палестинских территориях Cogat.

Председатель Дисциплинарного совета партии Нетаньяху "Ликуд" Михаэль Кляйнер в интервью Би-би-си обвинил ХАМАС в том, что тот препятствует установлению мира.

"Как только ХАМАС решит, что это должно прекратиться, все прекратится", - сказал он.

По его мнению, в ситуации с гуманитарной помощью главная проблема заключается в том, что ХАМАС "захватывает конвои", а Израиль хочет обеспечить доставку помощи населению.

Ранее в израильских СМИ появились сообщения о строительстве в Газе центров распределения помощи. США подтвердили, что участвуют в разработке новой системы распределения помощи через специальные центры внутри Газы, которые будут управляться частными компаниями и охраняться подрядчиками в сфере безопасности и израильскими военными.

По данным израильской прессы, до тех пор, пока эти центры не заработают, помощь будет поступать в анклав по обычным каналам, через пограничные переходы.

ООН выступила против американо-израильского плана, подчеркнув, что он покрывает нужды лишь 1,2 млн человек - менее 60% населения Газы.

Переговоры

Между тем непрямые переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Катаре, похоже, снова зашли в тупик. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принял решение вернуть из Дохи высокопоставленную переговорную группу для консультаций.

ХАМАС обвинил Нетаньяху в недобросовестности, утверждая, что тот делает вид, что Израиль участвует в переговорах, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. "С прошлой субботы никаких реальных переговоров не проводилось", - говорится в заявлении группировки.

Во время посещения Газы глава израильских вооруженных сил заявил, что армия расширит операции против ХАМАС, захватит дополнительные территории и "очистит и уничтожит террористическую инфраструктуру до полного разгрома ХАМАС".

В сообщении в соцсетях, адресованном жителям Газы, начальник штаба израильских вооруженных сил генерал-лейтенант Эяль Замир написал: "ХАМАС несет ответственность за начало войны. Он несет ответственность за тяжелое положение гражданского населения - он принес разрушения, и не он будет их восстанавливать".

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под свой контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС разграбить поставляемую в анклав гуманитарную помощь.

Руководство Израиля настаивает, что может освободить оставшихся заложников и ликвидировать ХАМАС с помощью усиленных военных действий. ХАМАС предлагает освободить заложников в обмен на прекращение войны и освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247444-izrailskaya-operaciya-v-gaze-naseleniyu-grozit-golod-oon-ne-mozhet-dostavit-pomoshch/

Новости русской службы Би-би-си «Без русского мата это не приказ, это пожелание». Кто такой Андрей Мордвичев, новый главком Сухопутных войск России Власти Испании требуют от Airbnb удалить более 60 тысяч объявлений об аренде жилья «Дебильные задачи». Комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин раскритиковал командование и подал в отставку. В чем суть скандала?