Израиль нанес новые удары по Газе. Погибли по меньшей мере 54 человека

По меньшей мере 54 палестинца погибли в результате двух отдельных израильских авиаударов, нанесенных ночью, в том числе по школе, где укрывались перемещенные семьи в центре Газы, сообщили Би-би-си два директора больниц.

Школа "Фахми Аль-Джаргави" в городе Газа принимала сотни перемещенных лиц из города Бейт-Лахия, который в настоящее время интенсивно обстреливает израильская армия.

По данным подконтрольной ХАМАС службы гражданской обороны, загорелись два классных помещения, превращенных в жилые. В них было обнаружено 20 тел, в том числе детей, многие сильно обгоревшие.

Израильские военные заявили, что их целью был "центр управления и командования ХАМАС и "Исламского джихада".

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что этот район использовался "террористами для планирования… атак на израильских граждан и военных". Израильские военные обвинили ХАМАС в использовании "населения Газы в качестве живого щита".

На видеороликах, опубликованных в интернете, видна горящая часть школы, а также сильно обгоревшие трупы, в том числе детские, и тяжело раненые.

По сообщениям, среди погибших был Мохаммад Аль-Касих, глава следственного отдела полиции ХАМАС в северной части Газы, а также его жена и дети.

По словам директора больницы "Аль-Ахли" доктора Фаделя эль-Наима, в результате отдельного удара по дому в Джабалии на севере Газы погибли 19 человек.

Израильские военные пока не прокомментировали, что именно было целью удара по дому в Джабалии, однако Армия обороны Израиля заявила, что за 48 часов она нанесла удары по 200 целям по всей Газе, продолжая операции против "террористических организаций".

По данным ЦАХАЛ, утром в понедельник с юга Газы было выпущено три ракеты; две упали на территории анклава, одна была перехвачена.

В пятницу в результате израильского удара по дому палестинского врача в Газе погибли девять из десяти ее детей в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет. 11-летний сын доктора был ранен, а ее муж находится в критическом состоянии. ЦАХАЛ заявил, что ведет расследование случившегося.

Между тем Красный Крест сообщил, что двое его сотрудников были убиты в результате удара по их дому в Хан-Юнисе в субботу.

Убийство Ибрагима Эйда, сотрудника по обезвреживанию оружия, и Ахмада Абу Хилала, охранника полевого госпиталя Красного Креста в Рафахе, "свидетельствует о недопустимом количестве жертв среди гражданского населения в Газе", заявил МККК, вновь призвав к прекращению огня.

В воскресенье глава гуманитарного фонда Газы - организации, одобренной США и Израилем в целях использования частных фирм для доставки помощи в Газу, - подал в отставку.

По словам исполнительного директора фонда Джейка Вуда, стало очевидно, что планы по созданию центров распределения помощи не соответствуют "гуманитарным принципам" независимости и нейтралитета.

2 марта Израиль ввел полную блокаду Газы, продолжавшуюся 11 недель, после чего разрешил ограниченную доставку гуманитарной помощи на территорию.

В субботу утром израильский военный орган Cogat, отвечающий в том числе за поставки помощи в анклав, сообщил, что с понедельника в Газу въехали 388 грузовиков с гуманитарной помощью. По данным ООН, населению сектора требуется от 500 до 600 грузовиков в день.

В воскресенье в Мадриде собрались представители 20 стран и организаций, чтобы обсудить вопросы прекращения войны в Газе. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, если тот не прекратит военную кампанию.