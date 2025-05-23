Экс-участник "Дьявол носит Prada" погиб при крушении самолета в США

Бывший барабанщик группы Devil Wears Prada Дэниел Уильямс и агент Sound Talent Group Дэйв Шапиро погибли в авиакатастрофе в Сан-Диего, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Сегодня мы писали, что в районе Сан-Диего штата Калифорния небольшой частный самолет упал на жилые дома. Как выяснило издание, при крушении погибли бывший барабанщик Devil Wears Prada ("Дьявол носит Prada") Дэниел Уильямс и агент Sound Talent Group Дэйв Шапиро.

Информацию об этом подтвердили в агентстве Шапиро и бывшие коллеги Уильямса по группе. Власти все еще расследуют крушение и хотят извлечь тела жертв, прежде чем опубликовать официальное число погибших и их удостоверения личности, но официальные лица не верят, что выжившие были.

"Нет слов. Мы всем вам обязаны. Любим вас вечно"- написала группа рядом с фотографией Уильямса, одного из основателей в 2005 году.

Соло-гитарист Джереми ДеПойстер также оставил запись на своей личной странице.

"У меня нет слов. Мое сердце разбито. Я люблю тебя, мужик", - написал он.

Шапиро был соучредителем Sound Talent Group (STG), клиентами которой являются группы Sum 41, Story of the Year и Parkway Drive. Его смерть была подтверждена его агентством талантов.

Напомним, по словам Элиотта Симпсона, старшего следователя по авиакатастрофам Национального совета по безопасности на транспорте США, самолет врезался в линию электропередачи в 2 милях к юго-востоку от аэропорта, где он собирался приземлиться.

Ранее, в феврале этого года, самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

Отметим, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

В январе этого года в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Тогда также погибли люди.