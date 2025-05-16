Экс-чиновников Байдена поразила политика Трампа на Ближнем Востоке

Чиновники администрации бывшего президента США Джо Байдена в восторге от действий Трампа на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

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Как пишет издание, недавняя серия смелых внешнеполитических шагов Трампа поразила даже некоторых из его самых ярых критиков.

За несколько дней своего первого зарубежного визита Трамп встретился с лидером, которого США официально считают террористом, объявил, что отменит все санкции против Сирии, и заключил перемирие с хуситами, а также сделку о заложниках с ХАМАС, причем оба эти соглашения исключали Израиль.

Один из чиновников, работавших в администрации Байдена, признался, что хотел бы поработать с Трампом.

"Боже, хотел бы я работать в администрации, которая может действовать так быстро", — заявил один из собеседников издания.

"У него есть возможность делать политические вещи, которые предыдущие президенты не делали, потому что у него есть полная, неоспоримая власть над республиканским собранием", - поделился своим мнением Нед Прайс, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента при президенте Байдене.

"Трудно одновременно не ужаснуться мысли о том, какой ущерб он может нанести с такой властью, и не впасть в благоговение перед его готовностью нагло разбить столько табу", — заявил Роб Мэлли, занимавший руководящие должности в трех демократических администрациях, включая ведение переговоров по Ирану при президентах Обаме и Байдене.

Все собеседники издания отмечают, что Трамп идет на шаги, которые ни один недавний президент даже не рассматривал.

"Он отказался от единой западной позиции поддержки Украины "столько, сколько потребуется", начав прямые переговоры с Владимиром Путиным и заявив, что Киев никогда не вернет Крым и должен заключить сделку сейчас.

Он напрямую вмешался в недавний кризис в Кашмире, чего избегали предыдущие администрации, чтобы не настраивать Индию против себя", - пишет издание.

Издание отмечает, что самым шокирующим для экс-чиновников предыдущих администраций стало то, что Трамп в прошлом месяце санкционировал прямые переговоры с ХАМАС, о которых израильские чиновники узнали только с помощью разведки.Обратная сторона: Трамп также не оказал жесткого сопротивления, когда Нетаньяху прекратил всю помощь Газе, отказался сдвинуться с места в переговорах о прекращении огня и объявил о военной операции по уничтожению и оккупации анклава.

При этом все бывшие должностные лица Демократической партии, с которыми поговорили корреспонденты издания, подвергли сомнению мотивы Трампа, даже в отношении политики, с которой они лично согласны. Они считают, что он нарушает нормы не только ради мира, но и ради продажи криптовалюты, расширения своего портфеля недвижимости или приобретения самолета за 400 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что в преддверии первых 100 дней руководства Дональда Трампа США The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев - большинство американцев назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей".

Несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.