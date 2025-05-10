МИД Украины заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня

Глава МИД Украины Андрей Сибига в своем микроблоге в соцсети Х сегодня заявил о готовности к 30-дневному полному прекращению огня, передает NUR.KZ.

Он отметил, что в после встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Великобритании, Германии, Польши, Франции и Украины провели беседу с американским президентом, сосредоточившись на усилиях по достижению мира.

"Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам", - говорится в заявлении министра.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Россию и украину объявить 30-дневное перемирие, пригрозив санкциями за несоблюдение прекращения огня.

С аналогичным призывом выступил и новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.