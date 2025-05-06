Трамп запретил финансирование исследований опасных вирусов, в том числе COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование исследований, связанных с приобретением вирусами новых и патологических функций, передает NUR.KZ.

На сайте Белого дома опубликован новый указ Дональда Трампа "Об улучшении безопасности и защищенности биологических исследований в Соединенных Штатах и ​​во всем мире". В указе идет речь о прекращении любого федерального финансирования опасных исследований во всех странах, особенно отмечены Китай и Иран.

"Указ уполномочивает американские исследовательские агентства прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут представлять угрозу для американского общественного здравоохранения, общественной безопасности или национальной безопасности.

Запрещает федеральное финансирование для иностранных исследований, которые могут вызвать еще одну пандемию. Эти меры радикально снизят вероятность лабораторных инцидентов, связанных с исследованиями по приобретению функций, например, проводимых на коронавирусах летучих мышей в Китае EcoHealth Alliance и Уханьским институтом вирусологии", - сказано в сообщении.

В тексте также указано, что указ будет защищать американцев от лабораторных аварий и других инцидентов, связанных с биологической безопасностью, таких как "те, которые, вероятно, стали причиной COVID-19 и русского гриппа 1977 года".

"Президент Трамп давно выдвинул теорию о том, что COVID-19 возник из-за утечки в лаборатории Уханьского института вирусологии, и последовательно настаивал на прозрачности в расследовании его происхождения", - заявили в Белом доме.

В конце 2024 года спецкомитет Конгресса США опубликовал 520-страничный доклад о расследовании пандемии COVID-19. В нем говорилось, что, скорее всего, причиной тому стала утечка.

После созданный при Конгрессе США спецкомитет начал слушания по делу о происхождении коронавируса в марте 2023 года. Туда вошли представители республиканского большинства. Перед этим в ФБР заявили, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане - ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на это заявление.

А в апреле текущего года представители 23 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за отмены финансирования общественного здравоохранения на миллиарды долларов.

Напомним, еще в мае прошлого года стало известно, что власти США прекратят финансировать медорганизацию, которая в 2020 году занималась исследованием новых коронавирусов в Ухане.