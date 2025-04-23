Трамп раскритиковал позицию Зеленского по Крыму

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети пост, где заявил, что позиция Зеленского по Крыму "вредит мирным переговорам с Россией", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social.

Отметив слова Зеленского, процитированные в СМИ - "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить", президент США написал, что "это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией".

"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?

На этой территории также находятся, в течение многих лет до "передачи Обамой", крупные российские базы подводных лодок.

Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны", - заявил Дональд Трамп.

"Ситуация для Украины ужасная - он может получить мир или он может бороться еще три года, прежде чем потеряет всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею много общего с желанием спасти в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые умирают без всякой причины.

Заявление, сделанное Зеленским сегодня, не сделает ничего, кроме как продлит "поле смерти", а этого никто не хочет! Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", должен теперь, наконец, сделать это.

Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этой тотальной беды, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!" - написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время конфликта с Украиной.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Вчера, 22 апреля, Русская служба Би-би-си писала, что за последние пару дней сразу несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на информированные источники, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить собеседникам журналистов, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.