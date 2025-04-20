Bloomberg: США готовы признать Крым российским

США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках сделки по заключению мира между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ситуацией, США готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Потенциальная уступка - последний сигнал того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и прозвучало это после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация Трампа готова отказаться от усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве.

Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, который давно добивается международного признания российского суверенитета в Крыму. Путин пока отказывается согласиться на предложение Трампа о широком мирном соглашении", - пишут авторы статьи.

Источники, на которые они ссылаются, заявили, что окончательное решение по этому вопросу (признания Крыма российским - прим. ред.) еще не принято.

Напомним, Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

Вместе с тем, Трамп заявил, что Штаты надеются "договориться быстро", и не стал называть конкретного количества дней, по истечении которых прекратит участие в урегулировании ситуации в Украине.

Добавим также, пару дней назад сообщалось, что США предложили оставить под контролем России территории, которые Москва оккупировала во время конфликта с Украиной.