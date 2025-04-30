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"Мы только начали". Трамп похвастался успехами своей администрации за первые 100 дней

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Мичиган заявил, что первые 100 дней его пребывания на посту стали самыми успешными в истории страны, а свою жесткую иммиграционную политику назвал одним из главных достижений и выполненных предвыборных обещаний.

"Мы только начали, вы еще ничего не видели", - сказал он своим сторонникам.

Трамп выступил в городе Уоррен к северу от Детройта, который является центром американского автомобилестроения, и недалеко от границы с Канадой.

Трамп заявил, что автомобильные компании "выстраиваются в очередь", чтобы открыть новые заводы в Мичигане.

В своей речи он снова обрушился на демократов и предыдущую администрацию, а также упомянул уже принятые им решения на посту и сказал, что "вытесняет из правительства сумасшествие и трансгендерную идеологию" под аплодисменты толпы.

"Мы снова делаем Америку великой, и это происходит быстро", - добавил он.

Говоря об иммиграции, Трамп обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена (о нем в речи он вспоминал неоднократно) в том, что она якобы позволила нелегальным мигрантам "насиловать и убивать американцев".

"Я могу сообщить, что с этим отвратительным предательством покончено", - сказал он.

По словам Трампа, Вашингтон уже обеспечил безопасность американской границы, но "суды не дают покоя" и пытаются помешать депортации "невероятно плохих" людей из США.

"Худших из худших отправляют в тюрьму в Сальвадоре", - заявил Трамп, имея в виду мегатюрьму, из которой поступали сообщения о нарушении прав человека.

Собравшимся также показали видео с депортированными мигрантами, которых в кандалах загоняют в камеры тюрьмы в Сальвадоре.

Речь Трампа продолжалась около полутора часов. В ней он почти не касался внешней политики, заявив лишь о том, что собирается заключить торговое соглашение с Китаем.

Первые 100 дней Трампа были отмечены широким использованием президентских полномочий для введения тарифов на импорт, сокращения государственных программ, массовых депортаций и других мер.

Многие сторонники Трампа приветствуют эти инициативы, однако, согласно опросам общественного мнения, критики президента обеспокоены тем, в каком направлении движется страна.

Дональд Трамп утверждает, что не верит опросам, в которых, по его мнению, участвует больше демократов, чем республиканцев, и оценивает свой рейтинг одобрения среди американцев на уровне выше 60-70%.

По данным Gallup, Трамп - единственный президент США после Второй мировой войны, которого после 100 дней пребывания у власти поддерживает менее половины населения: согласно опросам, его рейтинг составляет 44%.

"Трамп сыграл свои лучшие хиты"

Майк Вендлинг, Би-би-си

Как гласит библейская поговорка, нет ничего нового под солнцем, и это особенно актуально в отношении митингов Дональда Трампа.

Эта речь выглядела идентично десяткам других мероприятий, которые Трамп проводил в предвыборный период, и начиналась с песен YMCA и God Bless The USA.

Далее президент обрушился на своих критиков — демократов, республиканцев, которые не во всем с ним согласны, СМИ, социологов, чиновников и Китай.

Перескакивая с темы на тему, он сопровождал комментарии об иммиграции натуралистичными описаниями "кровожадных банд", "жестоких дикарей", "изнасилований и резни".

Вопреки реальности он продолжает утверждать, что выиграл выборы 2020 года, что опросы общественного мнения, показывающие, что он непопулярный президент, - это выдумка, а стоимость яиц за 100 дней снизилась на 87%.

Многие в толпе уже слышали все это раньше на предыдущих митингах, но постоянные повторы не ослабили их энтузиазма.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240700-my-tolko-nachali-tramp-pohvastalsya-uspehami-svoey-administracii-za-pervye-100-dney/

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