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Эрдоган заявил, что поддерживает позицию Трампа по завершению войны в Украине

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu/Getty Images

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает видение американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Мы время от времени общаемся с господином Трампом в формате телефонной дипломатии. Я верю, что в новом периоде наши двусторонние отношения с моим другом Трампом получат совершенно иной импульс.

Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем его позицию, которая учитывает чувствительность Турции. Мы видим, что мы понимаем друг друга как два лидера по ситуации в Сирии.

Наш поиск примирения на разумной основе в тех областях, где мы думаем по-разному, конечно, будет продолжаться. Мы - два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии", - сказал глава Турции журналистам на брифинге по итогам своей поездки в Италию.

Напомним, 28 апреля, Кремль сообщил, что по решению Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы, с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, российская сторона объявляет перемирие.

В ответ на это пресс-секретарь президента США заявила о "растущем разочаровании" Трампа лидерами обеих стран: по словам Левитт, Трамп хочет полного прекращения огня, а не временного перемирия, о котором ранее объявил Владимир Путин.

Свое мнение также высказал министр иностранных дел Украины: он написал, что если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь - и не временно, а минимум на 30 дней, как предлагала Украина.

Позднее и сам украинский лидер предложил немедленное 30-дневное перемирие.

"Прекращение огня не должно быть всего на несколько дней, чтобы потом вернуться к убийствам. Оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным - по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить его безопасность и гарантию", - заявил Зеленский.

Как считает президент Украины, это может стать основой, которая приведет к реальной дипломатии.

Напомним, ранее Трамп и Зеленский провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане. В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным", а сам Зеленский назвал встречу символичной и, возможно, исторической, если стороны придут к соглашению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240919-erdogan-zayavil-chto-podderzhivaet-poziciyu-trampa-po-zaversheniyu-voyny-v-ukraine/